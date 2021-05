Fast 700 Verstöße gegen Corona-Richtlinien hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen seit Anfang April registriert. Laut Stadtverwaltung haben die Beamten in dieser Zeit 2000 Kontrollen durchgeführt.

Lag der Schwerpunkt bei den Überprüfungen anfangs auf der Einhaltung der Kontaktauflagen für die Bürger, wird seit Montag nun auch kontrolliert, ob sich Ladenbetreiber an die Vorgaben der Landesregierung halten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bislang hat der KVD etwa 100 Kontrollen in Läden vorgenommen. Wer dagegen verstößt, dass nur wenige Kunden gleichzeitig in ein Geschäft dürfen, dem drohen laut Stadt Bußgelder von bis zu 5000 Euro.

Derzeit sind 52 Mitarbeiter der Stadt im Schichtbetrieb unterwegs, um die Einhaltung der neuen Richtlinien zu überwachen, die unter anderem auch vorsehen, dass Verkaufsflächen in Geschäften nicht größer als 800 Quadratmeter sein dürfen. „Die Mehrheit der Geschäftsinhaber hielt sich an die Vorgaben“, bilanziert die Verwaltung.

Bürger zunehmend uneinsichtig

Außerdem kontrollieren 150 Einsatzkräfte des Ordnungsamts, ob sich die Menschen in der Stadt an das weiterhin bestehende Kontaktverbot halten. „Hier müssen leider viele Verstöße und zunehmend uneinsichtige Personen festgestellt werden“, teilt die Verwaltung mit. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) appelliert daher erneut an die Bürger, die Lage nach wie vor ernstzunehmen: „Die gerade erst beschlossenen Lockerungen sollen nicht dazu einladen, nun leichtsinnig zu werden und die gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln außer Acht zu lassen.“ Alle Bürger der Stadt seien dazu aufgerufen, mitzuhelfen, die massenhafte Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, betont OB Steinruck.

Das Ordnungsamt hat für die Kontrollen Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen zusammengefasst. Für die Überwachung der Sportanlagen, Parks sowie Spiel- und Bolzplätze sind Mitarbeiter aus der ganzen Verwaltung im Einsatz. „Ich danke allen, die bereit waren, neue Aufgaben zu übernehmen“, sagt Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD).