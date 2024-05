Die erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt hat Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) am 8. und 9. Mai nach Toulon, Mannheims zweitälteste Partnerstadt geführt. Einer Pressemitteilung zufolge nahm der OB dort an einer Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs teil. Ebenfalls im Mittelpunkt haben der deutsch-französische Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten gestanden. „Die Städtepartnerschaft zwischen Toulon und Mannheim feiert in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen und ist damit eine der ältesten internationalen Verbindungen der Stadt Mannheim“, betonte Specht. Diese Partnerschaft sei ein Beispiel für Zusammenarbeit, gegenseitiges Verständnis und Solidarität. „Gemeinsam haben wir die Narben der Vergangenheit überwunden und eine starke Beziehung aufgebaut – basierend auf Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung“, so Specht am Ende seines Aufenthalts.