Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz wird nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Das habe der Sozialdemokrat seinen Mitarbeitern am Mittwochmorgen in einem Schreiben mitgeteilt, berichtete der „Mannheimer Morgen“. Ein Rathaussprecher bestätigte dies. Die Entscheidung, bei der Wahl am 18. Juni nächsten Jahres nicht mehr anzutreten, sei ihm nicht leichtgefallen, erklärte Kurz in der dem Blatt vorliegenden Mitteilung. Der 60-jährige Jurist und zweifache Vater gab sowohl persönliche als auch inhaltliche Gründe für seinen Entschluss an. Als einen Grund nannte der baden-württembergische Städtetagspräsident die derzeitige Großwetterlage: "In einer fundamentalen Krise braucht es auch neue Ansätze und neuen Schwung. Und der verbindet sich für uns oft mit neuen Gesichtern." Der gebürtige Mannheimer kam 1999 als Bürgermeister für Bildung, Kultur und Sport ins Rathaus, wurde 2007 zum Oberbürgermeister gewählt und 2015 im Amt bestätigt.

Wie die SPD reagiert

„Große Dankbarkeit für die herausragende geleistete und weitere Arbeit und hoher Respekt für die getroffene persönliche Entscheidung“ – so reagiert der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei auf die Entscheidung von Oberbürgermeister Peter Kurz, 2023 nicht mehr für eine erneute Amtszeit zu kandidieren. „Peter Kurz hat in 24 Jahren als OB und Dezernent Mannheim wesentlich vorangebracht, sei es mit Blick auf die soziale und demokratische Entwicklung unserer Gesellschaft mit Bildung und Kultur, die städtebaulichen Impulse wie Konversion oder Bundesgartenschau, der Verwaltungsmodernisierung oder aber auch der wirtschaftlichen Transformation, wo er als vertrauenswürdiger Partner von Wirtschaft und Gewerkschaften eine hohe Reputation hat. Als Kreisvorsitzender der Mannheimer SPD möchte ich ausdrücklich auch seine sozialdemokratischen Wurzeln hervorheben, denen er immer treu geblieben ist.“ Der Einsatz von Kurz habe auch immer dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt gegolten. „Es wird noch Raum für eine ausführlichere Würdigung geben. Danke auch vorab für die weiteren neun Monaten intensiver Arbeit für unsere Stadt. Auf Grundlage seines Wirkens kann die Stadt erfolgreich weiterentwickelt werden. Und ausdrücklich möchte ich schließlich auch seine Familie, insbesondere seine Frau Daniela Franz, in den Dank einbeziehen“, so Fulst-Blei.

In Mannheim und Heidelberg studiert

Kurz, der am 6. November 60 geworden ist, ist seit 2007 Mannheimer OB. Er besuchte das Tulla-Gymnasium in Mannheim. Von 1983 bis 1989 studierte er Rechtswissenschaften an den Universitäten in Mannheim und Heidelberg und absolvierte 1989 sein 1. Staatsexamen. Anschließend arbeitete er als Referendar in Mannheim (Amts- und Landgericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltungsgerichtshof, Rechtsanwaltskanzlei), Speyer (Hochschule für Verwaltungswissenschaften), Heidelberg (Finanzamt) und San Diego (Rechtsanwaltskanzlei). 1992 absolvierte er dann sein 2. Staatsexamen und wurde Assistent am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Uni Mannheim. 1994 wurde Kurz Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe. Ein Jahr später promovierte er. Peter Kurz ist verheiratet und hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.