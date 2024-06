Tritt er nun an oder nicht? In CDU-Kreisen, und nicht nur dort, wird schon länger darüber spekuliert, ob Peter Uebel im Herbst 2025 ein zweites Mal als Oberbürgermeister-Kandidat ins Rennen geht – 2017 war der erneut als Fraktionschef im Stadtrat bestätigte 60-Jährige gegen Jutta Steinruck (damals SPD, inzwischen parteilos) in der Stichwahl unterlegen. Nach den Erfolgen der Union bei der Kommunalwahl steigt der Druck auf Uebel, seine persönlich bereits getroffene Entscheidung öffentlich zu machen. Wie er jetzt auf Anfrage mitteilt, hat der CDU-Kreisvorstand in der Vorwoche eine Findungskommission eingesetzt, die sich mit dem Bewerberthema beschäftigen soll. Er selbst zähle weiter zum Kandidatenkreis. „Ein geordnetes Verfahren sehe ich als den richtigen Weg“, betont der Mediziner. Ob Steinruck ein zweites Mal antritt, ist derzeit noch offen. Die SPD will noch im Laufe des Jahres ihren Bewerber oder ihre Bewerberin präsentieren. Das hat Parteichef David Guthier im RHEINPFALZ-Interview angekündigt. „Wir haben viele gute Köpfe“, sagt der 34-Jährige.