Gute Ideen entstehen manchmal ganz spontan: „Das habe ich mir auf dem Weg hierher überlegt“, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dem verblüfften Sportausschuss am Mittwoch ihren Plan, Sitzungen künftig nicht nur im Nebenraum des Südwest-Stadions, sondern, selbstverständlich nur auf Einladung, in Sitzungszimmern von Vereinen im Stadtgebiet abhalten zu wollen. Sie verspricht sich davon einen besseren Einblick in die Gegebenheiten vor Ort. Ein Vorschlag, der auf fast einhellige Zustimmung stieß.

„Dieses System hat sich bei uns bewährt“, sagte Winfried Ringwald, Vorsitzender des Ludwigshafener Sportverbands, der seit Jahren wechselnde Orte für seine Sitzungen aufsucht. Heike Heß (Grüne) zeigte sich hingegen skeptisch: „Man sollte nur zu solchen Vereinsanlagen einladen, die auch mit dem ÖPNV erreichbar sind.“ Christian Schreider (SPD) konnte beruhigen: „Das gilt fast für alle Ludwigshafener Vereine.“ Die erste Einladung an den Sportausschuss erfolgte von Dieter Schneider (FDP). Der Vereinsvorsitzende des RSC Ludwigshafen lud auf die Radrennbahn ein. „Dort kommt man auch mit dem ÖPNV gut hin“, versprach er. Hans-Peter Berg (Freie Wähler) sieht in dem rollierenden Sitzungssystem vor allem „ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Vereinen“.