Närrisches Treiben herrschte am Donnerstagvormittag im Wilhelm-Hack-Museum. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) hatte zum alljährlichen Fasnachtsempfang eingeladen. Dazu waren unter anderem das Mannheimer Stadtprinzenpaar und die Ludwigshafener und Mannheimer Prinzessinnen angereist. „Wer auch mal hinter die Kulissen guckt, sieht, dass da viele, viele Stunden ehrenamtliche Arbeit dahinterstecken. Und wenn die eine Kampagne um ist, wird die nächst vorbereite“, sagte die OB. Deswegen bedankte sie sich herzlich bei allen Anwesenden für ihren Einsatz. Denn ohne diesen wäre die Ludwigshafener und Mannheimer Fasnacht nicht möglich. Insbesondere die Vorfreude auf den Fasnachtsumzug am Sonntag war bei den Narren groß. Die Umsetzung des Umzugs sei nicht einfach und nur durch die finanzielle Unterstützung mehrerer Sponsoren möglich gewesen. Um so größer sei die Freude, dass nun alles in trockenen Tüchern ist. „Es war kein einfaches Unterfangen, aber ich bin mir sicher, dass das am Sonntag ein super Umzug wird“, so die OB.