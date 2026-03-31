Oberbürgermeister Klaus Blettner ist in den Vorstand des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) berufen worden. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in Vorstand und Verein. Mein Ziel ist es, die Kooperation und das Miteinander zu stärken, weil wir gemeinsam viel erreichen können“, wird Ludwigshafens OB in einer Pressemitteilung zitiert. Zudem wolle er Ludwigshafener Perspektiven und Erfahrungen einbringen. Der Vorstand des ZMRN versteht sich insbesondere als Plattform für den strategischen Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.