Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom, bedauern die Absage des gemeinsamen Fasnachtszugs 2023 in Mannheim. „Es ist äußerst schade, dass die Karneval-Kommission Mannheim sich nicht in der Lage sieht, einen erfolgreichen Fasnachtszug organisieren zu können. Wir müssen die Entscheidung aus Mannheim aber akzeptieren“, erklärt die 60-Jährige auf Nachfrage. „Die Fasnachter in Ludwigshafen warten schon geraume Zeit auf ein Signal, da die für einen Umzug benötigte Vorlaufzeit immer mehr dahinschmilzt. Nach zwei Jahren Pause durch Corona ist das leider ein bitteres Signal für die Narren der Region.“

Keimes: Keine Chance für kurzfristige Verlegung

„Wir als Ausrichter des Zugs in Ludwigshafen haben uns schon gewundert, da wir die Vorlaufzeiten für Vereine aber insbesondere für uns als Veranstalter kennen und wissen: Ein so großer Umzug durch die Stadt bedarf einer intensiven Vorbereitung – und die Ausschreibungen müssten längst auf dem Weg sein. Deswegen kam für uns nach einer Prüfung eine kurzfristige Verlegung des Zugs nach Ludwigshafen nicht in Frage“, ergänzt Christoph Keimes. „Der letzte gemeinsame Fasnachtszug führte 2020 durch Ludwigshafen, dass die Fasnachter bis 2024 warten müssen, bedauern wir sehr. Wir werden uns jetzt mit dem Großen Rat der Ludwigshafener Fasnachtsvereine zusammensetzen und die Situation besprechen.“