Bei der Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt gibt es am 24. Januar eine Stichwahl. Die meisten Stimmen im ersten Wahlgang am Sonntag erhielten Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU). Georgios Vassiliadis (unabhängig) landete denkbar knapp auf dem dritten Platz und will noch mal auszählen lassen.

Es war eine Ortsvorsteherwahl im Schatten der Corona-Pandemie. Von den sieben Kandidaten für das Amt in der Nördlichen Innenstadt war nur der CDU-Bewerber Wolfgang Leibig in den Stadtratssaal