Anlässlich gehäufter Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu sogenannten Pop-up-Trauungen weist die Stadtverwaltung Ludwigshafen darauf hin, dass beim Standesamt keine Spontan-Hochzeiten möglich sind. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Offenbar hatten die Berichte über eine kirchliche Initiative, wonach sich Paare bei sogenannten Pop-up-Trauungen vor Geistlichen das Jawort geben können, zu entsprechenden Anfragen beim Standesamt geführt. „Bei dem in mehreren Medienberichten thematisierten Angebot von Spontan-Hochzeiten handelt es sich ausschließlich um eine kirchliche Initiative“, so die Stadt. Die dabei geschlossenen Trauungen seien rechtlich nicht bindend.

„Menschen, die dieses Angebot der Pop-up-Hochzeiten wahrnehmen möchten, müssen sich daher direkt an die Kirche beziehungsweise das protestantische Dekanat Ludwigshafen wenden – aber nicht an das Ludwigshafener Standesamt“, so die Stadtverwaltung.