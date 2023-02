Zeitdruck. Wer kennt das nicht? So viele Termine, Pläne, Verpflichtungen. Dabei möchten wir nichts verpassen, und so setzen wir uns selbst unter Druck. Nach so einem eiligen Rennen spüren wir aber, dass es so nicht weitergeht. Die Müdigkeit des Alltags bringt uns an die Grenzen. Diese Erfahrung hat etwas Gutes, Positives: Sie eröffnet eine andere Perspektive, sie zeigt, dass wir mit der Zeit anders umgehen können.

Perspektivenwechsel bedeutet in diesem Kontext, mit Dankbarkeit die Zeit wahrzunehmen. Die Zeit hilft uns, dem Leben einen Inhalt zu geben. So viele wunderbare Momente, die mit der Zeit in Erinnerungen verwandelt werden, können noch lange ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Um das zu erleben, brauchen wir die Zeit zum Nachdenken. Oft denken wir, wenn wir uns Zeit für uns selbst nehmen, dass es eine verlorene Zeit ist. In Wahrheit ist es aber das Gegenteil. Es ist gut, anzuhalten, um einfach und schlicht den Moment wahrzunehmen, der uns geschenkt wird.

Einfach den Tag erleben

Wir schauen oft darauf, was vor uns liegt, statt das zu genießen, was wir gerade erleben. Wir träumen von einer Zukunft, ohne die Gegenwart zu genießen. Wir sind immer unterwegs, statt die Schönheit unseres Zuhauses zu bewundern.

Johannes XXIII hat die Zehn Gebote der Gelassenheit verfasst, jedes Gebot beginnt mit: Nur für heute. Dementsprechend lautet das erste Gebot mit der Überschrift „Leben“: Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben – ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Aus diesem Dekalog des Johannes XXIII ergibt sich eine Lebensweisheit, dass wir Jetzt und Hier in unseren Händen haben, alles andere liegt nicht in unserer Macht.

Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen würden, jedem Menschen, dem wir im Jetzt begegnen, das Gefühl geben würden, dass wir uns für ihn Zeit nehmen, dass er für uns wichtig sei?

Der Autor

Pater Kamil Czupski (34), katholische Pfarrei Hl. Franz von Assisi.