„Sag schön danke!“ So klingt es aus Kindertagen in meinem Ohr. Leicht abgewandelt habe ich es mit meinen Kindern eingeübt. Wenn sie etwas geschenkt bekamen, meine Frage „Wie sagt man?“ „Danke.“ Warum? Ist es nicht klar, dass man zum Geburtstag ein Geschenk bekommt, selbstverständlich, dass ich schnell bedient werde an der Kasse? Muss die Arzthelferin nicht sofort das Rezept ausstellen? Ist doch mein Recht und ihre Pflicht!

„Danke!“ Warum? Wenn ich „Danke“ sage, ist meine Aufmerksamkeit kurz beim Gegenüber. Für diesen Augenblick bekommt die Nummer, die tut, was sie muss, ein Gesicht, ist Mensch und nicht einfach austauschbar. Es ist so einfach. Nur ein Wort. Außerdem fällt mir dazu ein, was mein Vater gesagt hätte: „Es fällt dir kein Zacken aus der Krone, wenn du es tust“. Nach vielen Jahren überlege ich mir, was hinter diesem Bild steckt. Wenn ich eine Krone trage, bin ich zumindest eine Prinzessin. So habe ich das bisher nie gesehen.

Leben funktioniert nur in Gemeinschaft

Ich bin wertvoll und wichtig, mein Gegenüber auch! Sein Tun, ihr Engagement sind nicht selbstverständlich. Sie ist es also wert, dass ich mich ihr oder ihm kurz zuwende. „Danke, ich habe dich gesehen. Gut, dass du da bist.“ Auch in diesem Jahr wieder. „Danke, ich brauche dich als Kassiererin oder Arzthelferin, als Polizist oder Bürgermeister.“ Sonst würde mein Leben nicht funktionieren. Reich macht mich, dass es Menschen gibt, die mich darüber hinaus mit Aufmerksamkeit, Freundschaft, gemeinsamem Engagement oder liebevoller Zuwendung beschenken.

Ich bin eingebunden und keine Einzelkämpferin. Mein Leben funktioniert und ist beschenkt nur in Gemeinschaft. „Danke. Gut, dass du da bist.“ Das findet auch Gott. Der uns als Ebenbilder geschaffen hat und uns die Krone des Lebens schenkt. Und uns sieht. Im Tun der Pflicht, der Kür, in der Zuwendung, in Freude und Glück und im Kummer oder Schmerz. Danke, Gott.

Die Autorin

Barbara Schipper (56) ist Pfarrerin in LU-Süd.