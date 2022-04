Die Zweitliga-Herren des KV Mutterstadt müssen weiter um den Klassenverbleib bangen. Nur noch drei Spiele bleibt dem Team, um den drohenden Abstieg zu vermeiden. Nur die Mutterstadter Frauen spielen erfolgreich. Sie können sich noch für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga qualifizieren.

Drei Spieltage vor Saisonende in der Zweiten Bundesliga des Deutschen Kegelbundes Classic kämpft der KV Mutterstadt immer noch um den Klassenverbleib. Der KVM braucht also Siege. Doch das wird am Wochenende schwer. Denn Mutterstadt spielt beim Spitzenreiter und designierten Meister SKC Nibelungen (Samstag, 12.30 Uhr). Worms schwächelte in der Vorwoche und verlor zu Hause gegen Rot-Weiß Hirschau. „Trotz der holzträchtigen Bahnen können wir nur versuchen, dagegenzuhalten und das Spiel so lange wie möglich offen zu halten“, sagt Vorsitzender Wilfried Klaus. Nachdem die Liga in der im September beginnenden Saison 2022/23 von zwölf auf zehn Mannschaften reduziert wird, steigen drei Teams ab. Der FSV Erlangen-Bruck steht als erster Absteiger fest, nachdem der Verein sein Team am zweiten Spieltag zurückgezogen hatte. Aktuell stehen auf den Abstiegsplätzen: KC Rothenbergen, SKC Victoria Bamberg II und TV Eibach. Mutterstadt ist punktgleich mit dem KC Rothenbergen auf Platz acht mit zwei Punkten Rückstand auf Blau-Weiß Auma. Und am Wochenende spielt Rothenbergen gegen Schlusslicht TV Eibach ...

Mutterstadter Reserve so gut wie abgestiegen

Der KV Mutterstadt II hat keine Chancen mehr, den Abstieg aus der Kegel-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden der Sektion Classic Rheinland-Pfalz zu verhindern. Mutterstadt ist mit sechs Zählern Rückstand zum rettenden Ufer Letzter. Im Pfalz-Derby bei der TSG Kaiserslautern II geht es am Samstag, 10.30 Uhr, TSG-Bahnen Kaiserslautern, nur noch ums Prestige. Die Erfolgsaussichten sind gering. Nach einer langen Schwächephase haben sich die Lauterer gefestigt und befinden sich auf Platz neun schon so gut wie aus der Gefahrenzone. Erschwerend für die Mutterstadter: Nachdem feststeht, dass die erste Lauterer Garnitur aus der Bundesliga absteigt, hat die Lauterer Trainerin Alessia Kappler angekündigt, ihr Team entsprechend zu verstärken.

Frauen können in Zweite Liga aufsteigen

Das Vorderpfalz-Derby zwischen dem TuS Gerolsheim und dem KV Mutterstadt in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden (Frauen/Mixt) ist eine heiße Kiste (Sonntag um 13:30 Uhr, TuS-Bahnen). Die Gastgeberinnen auf Platz zwei sind Mitfavoritinnen für die Qualifikation zum Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Dieses Ziel könnten die Gäste auf Platz vier ebenfalls noch erreichen – aber nur mit einem Sieg in Gerolsheim. Dies wird schwierig, denn die Gerolsheimerinnen sind absolut heiß, sich für die im Hinspiel klare Niederlage zu revanchieren. Vorsitzender Wilfried Klaus: „Es wird bestimmt kein leichtes Unterfangen.“