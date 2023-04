Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es hätte so schön sein können. Gleich in der Debütsaison qualifizierte sich die Zweitliga-Riege des TB Oppau für den Aufstiegswettkampf am Samstag in Bremen. Aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie verhindern den Start. Dennoch war die Saison ein Erfolg

„Leider mussten wir unsere Teilnahme absagen, weil zwei unserer Mädchen bis Anfang der Woche in Corona-Quarantäne waren und sich ein weiteres Mädchen verletzt hat“,