In einem finanziellen Kraftakt bauen die Mundenheimer Protestanten am Anfang des 20. Jahrhunderts ein eigenes Gotteshaus. Um den Bau der Christuskirche zu finanzieren, sammeln die Gläubigen Geld. Auch das Königreich Bayern beteiligt sich. Vier Jahrzehnte nach der Einweihung liegt das Gebäude in Trümmern.

Was kostete in der Kaiserzeit der Bau einer Kirche? Die Mundenheimer Protestanten wissen es ganz genau - auf Mark und Pfennig: Jakob Hoffmann, seit 16. Oktober 1903 erster Pfarrer der damals neugeschaffenen