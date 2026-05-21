Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen staatenlosen 26-jährigen Mann erlassen. Er soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft am 7. Mai zwischen 22 und 23 Uhr zusammen mit einem unbekannten männlichen Begleiter auf dem Skulpturenplatz der Mannheimer Kunsthalle in Streit mit einem 31-Jährigen geraten sein. Dabei soll der Verdächtige mit einem Stock und einer Bierflasche auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Die beiden seien dann von einem Zeugen voneinander getrennt worden, heißt es weiter. Der 31-Jährige habe daraufhin zunächst zusammen mit dem Zeugen den Platz verlassen.

Zehn Zentimeter tiefe Stiche

Beide seien jedoch nach Mitternacht dorthin zurückgekehrt, wo sie erneut auf die beiden Angreifer getroffen seien. Der 26-Jährige soll dann mit einem Messer in der Hand auf die beiden Männer zugelaufen sein. Obwohl der Zeuge mehrfach mit seinem Gürtel in Richtung des Verdächtigen geschlagen habe, ließ dieser sich offenbar nicht von weiteren Angriffen auf die beiden abbringen. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der Verdächtige dann mit seinem Messer mindestens viermal auf den 31-Jährigen eingestochen. Der Zeuge habe den schwer Verletzten vom Tatverdächtigen wegziehen und hierdurch weitere Angriffe auf diesen verhindern können, heißt es weiter. Das Opfer erlitt den weiteren Angaben zufolge bis zu zehn Zentimeter tiefe Stichverletzungen. Die Lunge sei verletzt und eine Notoperation nötig geworden.

Verdächtiger im Gefängnis

Zunächst lagen keine Hinweise auf die Identität des Angreifers vor. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem 26-jährigen Verdächtigen. Er wurde nach seiner Festnahme dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft dauern an.