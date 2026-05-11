Wird der Carl-Wurster-Platz wegen der NS-Vergangenheit des ehemaligen BASF-Chefs umbenannt? Eine Vorentscheidung könnte Ende Mai fallen.

Als Betriebsleiter war Carl Wurster im Werk der IG Farben ( BASF) in Ludwigshafen mitverantwortlich für den Einsatz und die Ausbeutung von 30.000 Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs. Die Lebensbedingungen für die Zwangsarbeiter waren katastrophal. Historiker schätzen, dass etwa 1100 Arbeiter und Kriegsgefangene durch die Schwerstarbeit und bei Luftangriffen in Ludwigshafen ums Leben kamen. Die Ausländer waren nachts schutzlos den Bombenangriffen ausgeliefert. Sie durften nicht die Luftschutzbunker betreten.

Als Werkschef war Wurster Teil dieses Ausbeutungssystems. Er trat 1938 der NSDAP bei – wie der überwiegende Teil des Vorstands der IG Farben. Er saß zudem im Verwaltungsrat des Unternehmens Degesch, das an der Herstellung von Zyklon B beteiligt war – jenem Gas, mit dem Millionen im Vernichtungslager Auschwitz umgebracht wurden. „Er war wohl eher keiner Nazi. Aber er hat rücksichtslos alle Chancen genutzt, die ihm – und der IG Farben – von der NS-Regierung geboten wurden“, sagt Stadtarchivar Stefan Mörz. Der Top-Manager sei ein Mann mit „zwei Gesichtern“ gewesen.

Werk vor Zerstörung bewahrt

Im März 1945 weigerte sich Wurster, den Befehl des NS-Regimes zur völligen Zerstörung des Werks in Ludwigshafen auszuführen. Stattdessen übergab er die Anlagen an die US-Amerikaner, die Ludwigshafen besetzt hatten. Als Werksleiter konnte Wurster weitermachen – auch unter den Franzosen, um die Produktion wieder anzukurbeln. Erst 1947 wurde er verhaftet und musste sich mit 23 weiteren IG-Farben-Managern bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen 1947/48 verantworten. Dort war Wurster unter anderem wegen des Vorwurfs der Teilnahme am Sklavenarbeitsprogramm des Regimes und am Massenmord angeklagt. Er zeigte im Prozess keinerlei Reue oder Schuldbewusstsein.

Freispruch in Nürnberg

Der „Kalte Krieg“ zwischen West und Ost überschattete den Prozess – die Urteilsverkündung fiel in den Zeitraum der Berliner Blockade, als die Sowjetunion West-Berlin isolierte und die Stadt über eine Luftbrücke versorgt werden musste. Die West-Alliierten hatten kein großes Interesse mehr daran, die deutschen Manager auf die Anklagebank zu verurteilen. Dementsprechend mild fielen die Urteile aus. Wurster kam am Ende straffrei davon – trotz vieler Dokumente, die der Unschuld des Angeklagten widersprachen.

„Das Beweismaterial war eigentlich erdrückend“, sagte BASF-Unternehmenshistorikerin Susan Becker in einem RHEINPFALZ-Interview zum Thema Zwangsarbeit. Für Wurster und seine mitangeklagten Kollegen bei der IG Farben seien die Freisprüche auch eine Art Absolution gewesen. Das Thema Zwangsarbeit wurde bei der BASF danach jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt. „Warum hätten sich diese Manager als Verbrecher sehen sollen und an einer weiteren Aufarbeitung Interesse zeigen sollen? Der IG-Farben-Prozess hatte auch eine Signalwirkung für die junge Bundesrepublik. Die Gesellschaft hatte kein Interesse daran, sich mit dem Thema NS-Zeit auseinanderzusetzen“, bilanzierte Becker.

1965: Carl Wurster wird von OB Hans Klüber (links) zum Ehrenbürger ernannt. Foto: Stadtarchiv NS-Rüstungsminister Albert Speer (Mitte ohne Kopfbedeckung) besucht 1944 das IG-Farben-Werk in Ludwigshafen und bespricht sich mit Werksleiter Carl Wurster (links daneben). Foto: BASF/Corporate History Wurster war auch IHK-Präsident der Pfalz und ab Kriegsbeginn Wehrwirtschaftsführer. Foto: Archiv Zwangsarbeiter bei der IG Farben (BASF). Foto: Stadtarchiv Auf dem Werskgelände gab es sieben Lager für die Zwangsarbeiter. Foto: Stadtarchiv Frauen und Männer wurden zur Zwangsarbeit nach Ludwigshafen verschleppt. Foto: BASF Nach dem Krieg bekam Wurster das Bundesverdienstkreuz und viele weitere Ehrungen verliehen. Foto: Archiv Auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof sind rund 600 Zwangsarbeiter vor allem aus Polen und der ehemaligen UdSSR bestattet. Foto: büg Seit 2021 erinnert diese „Stolperschwelle“am BASF-Tor 2 an das Schicksal der Zwangsarbeiter. Foto: BASF Fahrradumleitung Richtung Carl-Wurster- am Europaplatz. Foto: Steffen Gierescher Foto: Helga Dostal Foto 1 von 11

Es dauerte bis in die 1990er-Jahre, bis sich die deutsche Industrie mit dem Kapitel Zwangsarbeit und Entschädigungen auseinandersetzte. Ein offizielles Gedenken der Stadt an die ums Leben gekommenen Zwangsarbeiter gab es erstmals 2017 auf dem Hauptfriedhof, wo es 600 Gräber vor allem von „Ostarbeitern“ gibt. Die BASF gedachte der 30.000 Zwangsarbeiter in ihrem Werk mit einer „Stolperschwelle“ vor dem Besucherzentrum erst 2021.

1965 Ehrenbürger geworden

Carl Wurster, der maßgeblichen Anteil am Wiederaufbau der BASF nach dem Krieg hatte und Vorstandschef wurde, ist nach seinem Ruhestand von der Stadt Ludwigshafen 1965 zum Ehrenbürger ernannt worden. Nachdem Wurster im Alter von 74 Jahren gestorben war, wurde 1978 – vier Jahre nach seinem Tod – ein Platz am Nordausgang des Rathaus-Centers nach ihm benannt. „Heute würde man keinen Platz mehr nach Carl Wurster benennen“, meint Stadtarchivar Stefan Mörz zur aktuellen Wurster-Debatte. Und auch die BASF sagt: „Im Licht der aktuellen Forschungsergebnisse ist die Überlegung, den Carl-Wurster-Platz umzubenennen, absolut nachvollziehbar.“ Wurster nehme eine wichtige Rolle in der Geschichte des Unternehmens ein, mittlerweile beleuchte die BASF aber auch die „kritischen Aspekte“ der Person im Zusammenhang mit den IG Farben, so eine Unternehmenssprecherin weiter.

Der Kulturausschuss des Stadtrats wird sich am 28. Mai mit der Frage befassen, ob der Carl-Wurster-Platz in Zukunft noch so heißen soll. Eine Kommission – an der das Stadtarchiv beteiligt ist – hat alle 1150 Straßennamen in Ludwigshafen auf ihre Vergangenheit untersucht. Dabei sind in einem Abschlussbericht 40 Personen benannt worden, die unterschiedlich stark belastet sind – darunter auch Wurster. Die letzte Entscheidung, ob der Top-Manager und weitere Personen noch als Namensgeber für Straßen oder Plätze taugen, liegt dann bei der Politik.