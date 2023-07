Die Kerwe der Siedlergemeinschaft Notwende am Wochenende wartet mit einer Neuauflage auf: Am Sonntag gestalten befreundete Oggersheimer Vereine einen informativen Familiennachmittag.

Gefeiert wird von Freitag bis Montag. Dann dürfen auch die legendären „Lewwerknedel“ nicht fehlen. Eröffnet werden die vier Kerwetage am Freitag ab 18 Uhr mit dem traditionellen Schlachtfest, ehe die Kerwe um 20 Uhr mit Fassbieranstich und Freibier offiziell eröffnet wird. Am Samstag beginnt um 10 Uhr das Volkswandern. Ab 19 Uhr spielen Jens Huthoff und Band im Festzelt.

Am Sonntag wird um 9 Uhr der Startschuss gegeben fürs Volksradfahren, eine Stunde später beginnt der ökumenische Kerwe-Gottesdienst, der erstmals vom „aChords Gospelchor“ musikalisch begleitet wird. Parallel dazu heißt es um 10 Uhr an der Melm „Leinen los“, um die Modellboote der Schiffsmodellbau Interessengemeinschaft Oggersheim zu Wasser zu lassen. Von 14 bis 17 Uhr präsentieren sich Oggersheimer Vereine in ihrer Vielfalt. Am Montag werden ab 11 Uhr Leberknödel serviert.

„Anders als an Elternabenden oder Besuchen in der Schule schaffen wir die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre die gesamte Familie einzubinden“, erklärte Siedlervorstand Matthias Meier das Konzept der Vereinsbörse am Sonntag. Ziel sei es, das Ehrenamt und das Vereinsleben im Stadtteil zu stärken.

Die Siedler haben noch Lücken im Helferplan. Ehrenamtliche können sich per E-Mail an Matthias.Meier@sg-notwende.de oder telefonisch unter 0152 29447537 melden.