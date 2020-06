Ein Ende der Debatte um die Eberthalle als Corona-Notquartier fordert Rainer Metz als Chef der FWG-Stadtratsfraktion. Die Einrichtung von Behelfskrankenhäusern koste einerseits viel Geld – im Fall der Eberthalle sind es für März und April 570.000 Euro. Andererseits sei dieses Geld gut angelegt, weil keiner die Entwicklung der Pandemie voraussagen könne. Eine Bewachung der Halle sei zwingend notwendig gewesen, so Metz. 200.000 Euro hatte allein der Wachdienst gekostet. Katastrophenschutz bedeute eben auch Schutz der Ausstattung, so Metz weiter.

Was lernt die Stadt aus der Krise?

Wer in diesem Zusammenhang – wie die AfD – von Verschwendung rede, sollte sich besser einmal mit den Kosten von Hochrisikospielen der Fußball-Bundesliga beschäftigen. Für die Freien Wähler stellt sich stattdessen die Frage, was die Stadt aus der Corona Krise lernt – angesichts der Einschränkung der Grundrechte wünscht sich die FWG eine bessere Information der Bevölkerung. So sehen die Freien Wähler bei der Veröffentlichung der Fallzahlen die Aufnahme der Anzahl an getesteten Bürger als sinnvoll an, außerdem müsse „endlich die Zahl der genesenen Erkrankten und der akut Erkrankten“ veröffentlicht werden.

Ist Katastrophenschutz ausreichend finanziert?

Die FWG fragt sich ferner, ob der Katastrophenschutz ausreichend finanziert sei und ob eine bessere Verzahnung von Polizei und Ordnungsamts für Bewachungsaufgaben sinnvoll wäre. Wie berichtet, hatte die CDU angeregt, einen Rückbau des Notquartiers Eberthalle in Angriff zu nehmen. SPD und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatten dessen Einrichtung verteidigt und Kooperationen mit anderen Kommunen ins Spiel gebracht.