„Die Silvesternacht war rettungsdienstlich und notfallmedizinisch insgesamt durchwachsen, tendenziell jedoch ruhiger als in Vergleichsjahren, trotz einer höheren Anzahl von Einsätzen.“ Das sagte am Freitag auf Anfrage Johannes Horter als Oberarzt der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der BG Klinik in Oggersheim. „Wir haben hier weniger Patienten mit frischen Handverletzungen gesehen als in den Vorjahren, was sicher auf die Beschränkung von Kontakten und Pyrotechnik zurückzuführen ist. Gleichwohl ist die Gesamtlage weiterhin angespannt.“

Kapazitäten der Intensivstationen begrenzt

Das hänge damit zusammen, dass die BG Klinik vermehrt verletzte Patienten aus dem erweiterten Einzugsbereich zur operativen Versorgung und Weiterbehandlung zugewiesen bekomme und die Behandlungskapazität auf den Intensivstationen umliegender Kliniken begrenzt sei. „Die Intensivstationen sind nahezu voll belegt“, wies zuletzt auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf die weiterhin kritische Corona-Lage hin. 194 Menschen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis sind bisher laut dem Landesuntersuchungsamt (Stand: 1. Januar) im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.