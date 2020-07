„Die Bewertung des Internetportals Abgeordnetenwatch ist mehr als irreführend.“ Das sagt der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (41, CDU), der – wie berichtet – mit der Schulnote 6 bewertet worden war. „Ich habe auf jede der dort gestellten Fragen reagiert und geantwortet. Dies kann man auf dem Portal auch transparent nachvollziehen. Umso mehr verwundert die nun vorgenommene Bewertung. Sie erweckt einen völlig unzutreffenden Eindruck.“

Anfragen werden auch an Fachleute weitergeleitet

Ihn erreichten täglich Bürger über diverse digitale Plattformen und Wege. „Der Unterschied besteht lediglich darin, dass ich alle Anfragen auf meinen E-Mail-Account im Deutschen Bundestag kanalisiere und von dort sehr gerne beantworte. So kann ich eine zeitnahe, qualifizierte Antwort sicherstellen, die gerne auch veröffentlicht werden darf. Oft ist es auch so, dass wir Anfragen zur fachlichen Einschätzung an die zuständigen Fachpolitiker meiner Fraktion oder an das zuständige Ministerium weiterleiten. Hierzu ist aus Datenschutzgründen eine gesonderte, schriftliche Einwilligung des Fragestellers erforderlich. Es bleibt also vielfach nicht nur bei einer Nachricht, sondern wir stehen im regelmäßigen Austausch. Dies funktioniert über ein solches Portal nicht“, bilanziert Kartes.