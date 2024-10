Ein Unfall ist am Mittwoch um 11.35 Uhr an der Kreuzung Rheingönheimer Straße und Maximilianstraße (Mundenheim) nur knapp verhindert worden. Ein 88-jähriger Autofahrer fuhr von der Maximilianstraße auf die Rheingönheimer Straße, als eine 53-jährige Straßenbahnfahrerin eine Notbremsung einleitete. Nach Angaben der Polizei stürzte dabei ein 90-jähriger Fahrgast in der Straßenbahn und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Da der Autofahrer und die Straßenbahnfahrerin unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen, sich unter Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.