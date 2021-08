Bei der Notbremsung eines Linienbusses am Montagnachmittag in Oppau ist ein Fahrgast leicht verletzt worden. Laut Polizei musste der Linienbus um 16.55 Uhr in der Horst-Schorck-Straße wegen eines entgegenkommenden Autos plötzlich anhalten. Der Pkw fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Es soll sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.