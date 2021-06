„Nordlichter der klassischen Musik“ stehen auf dem Programm eines Kultursommer-Konzerts in der Ludwigshafener Stadtbibliothek am Freitag, 2. Juli, 20 Uhr. Das Duo Allegro Rolf Fritz (Klavier) und Alexander Galushkin (Violine) widmet sich drei großen nordeuropäischen Komponisten: dem Norweger Edward Grieg, dem Finnen Jean Sibelius und dem Esten Arvo Pärt. Grieg gilt mit seiner betont norwegischen Musik wurde schon zu Lebzeiten in seiner Heimat als Nationalheld verehrt. Pärt zählt zu den populärsten Schöpfern spiritueller Musik der Gegenwart. „Das Analytische trifft hier das Ästhetische, indem Pärt auf eine meditative Reise in die Geheimnisse der Harmonie mitnimmt, die auf einfachen mathematischen Regeln beruht“, heißt es in der Presseankündigung. Die geheimnisvolle Musik von Sibelius ist eng mit dem Erwachen der finnischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert verknüpft. Häufig ließ er sich von den Legenden, Märchen und Sagen zu musikalischen Werken anregen. Anmeldung unter Telefon 0621/504-3301 sowie negativer Corona-Test oder Impfnachweis sind erforderlich, und es gelten die üblichen Sicherheitsregeln. Die Anzahl der Konzertbesucher in der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße 44-48 ist auf 20 begrenzt.