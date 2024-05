Die Grünen-Liste im Ortsbeirat Nord für die Kommunalwahl am 9. Juni wird von der Kunst- und Medienpädagogin Gisela Witt-Pieper (65) angeführt, die auch als Kandidatin für das Ortsvorsteheramt antritt. Auf den weiteren Plätzen folgen Tom Diemer (43), Stephan Sprotte (63), Emin Özüak (37), Saly Diallo (46) und Hans-Joachim Hartwig (68). Als zentrale Ziele für die kommende Wahlperiode nennt Witt-Pieper eine stärkere Sprachförderung in Kitas und Schulen, ein Quartiersmanagement und die bessere Anbindung an den Nahverkehr. „Wir wollen die Lebensqualität für die Menschen in Nord und West spürbar verbessern und unsere Stadtteile fit für die Zukunft machen“, betont Witt-Pieper.