Erst hat das Duo versucht, das Schloss an einem E-Bike aufzubrechen, dann hat es das Fahrzeug kurzerhand gepackt und händisch davongetragen. Zwischen 6 und 8.30 Uhr haben am Montag zwei Unbekannte mit dieser Vorgehensweise in der Blücherstraße (Nord) ein weißes E-Bike an sich genommen. Laut Polizei hat ein Mann zunächst mittels Brecheisen versucht, es aufzuhebeln. Nachdem er den Versuch ergebnislos abgebrochen hatte, trug ein zweiter Mann das Rad in Richtung Seilerstraße. Laut einer Zeugin, die die Polizei verständigt hatte, war der eine Täter 28 bis 33 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte kurze braune Haare, trug eine dunkle kurze Hose und ein dunkles, langes Sweatshirt. Sein Kompagnon war etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er trug ebenfalls schwarze, lange Kleidung, ein Basecap und einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Er soll auffällig wenige Zähne im Mund gehabt haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222.