Unbekannte haben in der Rollesstraße (Nord) am Dienstag zwischen 21 und 21.30 Uhr Außenspiegel von drei Autos abgetreten. Eine Zeugin beobachtete die Täter. Die beiden jungen Männer seien im Anschluss in Richtung Anilinstraße weitergelaufen, teilt die Polizei mit. Trotz einer unmittelbaren Fahndung konnten die Männer nicht gefunden werden.