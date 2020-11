Der TFC Ludwigshafen und der ESV Ludwigshafen kämpfen gemeinsam für ihren ehemaligen Sportler Norbert Martin. Der 61-Jährige ist an Leukämie erkrankt, und nun wird für ihn ein Stammzellenspender, ein genetischer Zwilling gesucht.

Die von Bernd Martin (TFC-Ehrenmitglied) und Rainer Winkler (ESV-Ehrenvorsitzender) geplante Typisierungsaktion kann coronabedingt derzeit nicht stattfinden. Unterstützt werden die beiden Vereine bei der Suche nach einem Stammzellenspender auch von der Stadtgarde mit ihrem Vorsitzenden Steffen Unfricht.

Norbert Martin wuchs in der Rottstraße in Süd auf. Sein Vater war ein erfolgreicher Fußballspieler und Trainer beim ESV. Folgerichtig begann auch der Sohn seine sportliche Karriere als Fußballer bei den Eisenbahnern, ehe ihn Bernd Martin (nicht verwandt) an der Kopernikus-Realschule für den Hockeysport begeistern konnte. Mit seinem Bruder Eddie prägte Norbert Martin die Wiedergeburt der TFC-Hockeyabteilung nach 1973. Seine hockeysportliche Karriere musste das hoffnungsvolle Talent, mit dem der TFC die ersten Aufstiege auf dem Weg von der untersten bis in die zweithöchste deutsche Hallenhockeyspielklasse erreichte, wegen eines wachstumsbedingten Knieschadens abrupt beenden, während sein Bruder Eddie dem Hockeysport unter anderem als Nationaltrainer Dänemarks weiter treu blieb.

Spende für Clubhaus-Neubau

Noch vergangenes Jahr war Martin, ein begeisterter Marathon- und Ultralangstreckenläufer, anlässlich des Oldie-Treffens des TFC in Ludwigshafen und hat sich mit einer Spende am Neuaufbau des Clubhauses beteiligt. Der 61-jährige Vorstand der Kreissparkasse Ravensburg lebt mit Frau und Sohn mittlerweile im Allgäu, nimmt aber nach wie vor regen Anteil am sportlichen Geschehen beider Vereine.

Gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) rufen die Vereine zur Typisierung auf. Registrieren lassen können sich alle Personen zwischen 17 und 55 Jahren, die gesund sind. Die Registrierung ist einfach und erfolgt mittels eines zugesandten Registrierungssets und drei darin enthaltenen Wattestäbchen, mit dem der Wangenabstrich durchgeführt werden kann und dann direkt zur Post kommt. Weitere Informationen http://www.dkms.de/gemeinsam-fuer-norbert.