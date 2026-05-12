Die CDU Ludwigshafen gratuliert Marion Schneid zu ihrer Nominierung als Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtags, der sich am Montag konstituiert. Diese besondere Verantwortung sei eine verdiente Anerkennung ihrer langjährigen und engagierten politischen Arbeit, sagen Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes und der Fraktionschef im Stadtrat, Peter Uebel. Über viele Jahre hinweg habe Schneid als Mitglied des Stadtrats sowie als Fraktionsvize der CDU im Stadtrat und im Landtag, in Mainz wichtige Impulse gesetzt und zahlreiche Projekte mit auf den Weg gebracht. Speziell in den Bereichen Bildung und Kultur sei sie eine starke und verlässliche Stimme.

Brücken gebaut

Mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrem klaren Wertekompass und ihrem breiten Netzwerk habe die Maudacherin Themen konsequent vorangetrieben und Brücken zwischen Politik, Institutionen und Gesellschaft gebaut. Ihre Arbeit sei stets geprägt von Sachorientierung, Dialogbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. „Für die neue Aufgabe wünschen wir ihr viel Erfolg, eine glückliche Hand und eine konstruktive Zusammenarbeit im Parlament“, so Kartes und Uebel. Bei der Landtagswahl am 22. März hatte die CDU in Ludwigshafen erstmals beide Direktmandate gewonnen. Raymond Höptner (26) siegte im Wahlkreis 36, Marion Schneid (62) im Wahlkreis 37 in einem Wahlkrimi – mit nur 35 Stimmen Vorsprung auf Gregory Scholz (44, SPD).