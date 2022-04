Unter dem Motto „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ bietet die Tourist-Info am Freitag, 6. Mai, 15 Uhr, eine kostenfreie Rundfahrt auf dem Elektroroller an. Dabei handelt es sich um den Nachholtermin zur Saisoneröffnung, der wegen schlechten Wetters abgesagt werden musste. Durch die Terminverschiebung sind wieder Plätze für insgesamt zehn Teilnehmer frei geworden.

Am Rheinufer zur Parkinsel

Die gemeinsame Rundfahrt führt in den Bereich der Stadt, wo sich Ludwigshafen aktuell wohl mit am meisten verändert – von der Promenade am Rheinufer zur Parkinsel. Da die Roller vom Anbieter Bird kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, entfällt die individuelle Freischaltung per App. Die E-Scooter-Nutzung ist ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Zur Fahrt besteht Helmpflicht. Der eigene Helm muss mitgebracht werden.

Radtour ins Bruch

Nur noch wenige Restplätze gibt es für die Radtour am Freitag, 29. April, 15 Uhr, die ins und durch das Maudacher Bruch führt. Die Wegstrecke umfasst 23 Kilometer. Beide Touren starten vor der Tourist-Info am Berliner Platz 1. Die Anmeldung ist telefonisch möglich: 0621 512035 oder 512036.