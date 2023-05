Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz der abgesagten Stadtranderholung wird es auch in diesen Sommerferien eine verlässliche Ferienbetreuung geben. Das hat Sabine Heiligenthal von der Jugendförderung in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses versprochen. Rund 400 Kinder können an dem dezentralen Angebot teilnehmen.

Sabine Heiligenthal begründete die frühe Absage der Stadtranderholung am 17. April: „Wir hätten wegen der unabsehbaren Situation ansonsten enorme Folgekosten gehabt.“ Sie