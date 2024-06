Für vielfältigere Projekte und mehr Flexibilität: Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar finden erstmals zehn Tage lang statt. Vom 21. bis 30. September kann wieder mitangepackt werden.

18 Projekte für Ludwigshafen stehen schon fest: In der Emil-Nolde-Straße in Süd etwa soll eine Blütenmeile entstehen. Anwohner können bei den Freiwilligentagen Blumenzwiebeln auf den breiten Grünstreifen der Straße pflanzen. Auch der Ludwigsplatz soll schöner werden. Die Bänke sind in die Jahre gekommen und sollen überholt werden. Und unter dem Motto „Von der Wüste zur Oase“ soll das Außengelände des Quartiersbüros Mundenheim West in der Wachtenburgstraße 3a verschönert werden.

Mitmachen lohnt sich

Insgesamt sind derzeit bereits über 100 Projekte in der Engagementbörse auf www.wir-schaffen-was.de registriert. Bis zum Startschuss der Freiwilligentage am 21. September sollen noch viele weitere hinzukommen, wünschen sich die Veranstalter. Wie facettenreich das Engagement in der Metropolregion ist, zeigen die bisher eingestellten Initiativen: Clean-ups, Erntearbeiten, Reparaturen oder Umbauten, Sprach- oder Inklusionscafés für Geflüchtete, Lesenachmittage mit Kindern oder Senioren, Theaterstücke, Erste-Hilfe- oder Kochkurse sind bereits auf der Website zu finden.

„Die Freiwilligentage bieten die perfekte Gelegenheit, langgehegte Projektvorhaben in die Tat umzusetzen und verschiedene Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen“, sagt Lars Prechtl vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales und der Jugendförderung der Stadt Viernheim bei der Pressekonferenz zu den Freiwilligentagen. „Das Anbieten von Projekten über mehrere Tage eröffnet neue Möglichkeiten, Freiwillige flexibel mit einzubeziehen“, ergänzt Pfarrer Florian Binsch, der im Mannheimer Jungbusch einen urbanen Garten ausbauen möchte.

Gemeinsinn fördern

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar ist seit 2008 Leuchtturmprojekt zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Er wird laut Veranstalter erstmalig auf mehrere Tage ausgedehnt, um vielfältigere Projekte umsetzen zu können und den Teilnehmenden mehr Flexibilität in der Planung ihrer Mitarbeit zu geben. Vom 21. bis zum 30. September unterstützen Freiwillige, Organisationen, Unternehmen, Kommunen und Schulen Projekte für das Gemeinwohl. Mit dem Hashtag #wirschaffendemokratie soll zudem die Bedeutung von Engagement als wesentlicher Pfeiler unserer Demokratie thematisch in den Fokus rücken.

„Freiwilligentage fördern den Gemeinsinn, stärken bürgerschaftliches Engagement, unterstützen die Integration und stärken das Vertrauen in die Demokratie und demokratische Institutionen“, betont Uwe Liebelt, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) und Präsident Europäische Verbundstandorte BASF SE. „Grundwerte, die wir an den Freiwilligentagen vorleben, gelten für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft und letztlich auch für unsere Demokratie.“

Nachwuchs aktivieren und Unternehmen mobilisieren

Zuletzt waren 2022 mehr als 5000 Freiwillige in 60 Städten bei rund 300 Projekten in der ganzen Region tatkräftig dabei, 2024 soll wieder mindestens genauso wirkungsvoll gemeinsam etwas geschafft werden, wünschen sich die Veranstalter. Die Organisatoren laden aus diesem Grund dieses Jahr auch ganz explizit Schulen ein, eigene Projekte umzusetzen, Schüler als Team an Projekten teilnehmen zu lassen oder Initiativen als Kooperationspartner zu unterstützen. Auch für Unternehmen seien die Aktionstage eine ideale Gelegenheit, gemeinnütziges Engagement kennenzulernen und zu fördern. Sie können als Sponsor auftreten oder eigene Teams stellen, die an Projekten vor Ort mitwirken.

Noch Fragen?

Alle Fragen rund um die Freiwilligentage beantwortet das Organisationsteam unter Telefon 0621 10708-444 oder per E-Mail an info@wir-schaffen-was.de. Weitere Infos wird es auf den Social Media-Kanälen von #wirschaffenwas (Facebook, Instagram, LinkedIn und Tiktok) geben.

Wer in der Rubrik „Handwerkliches & Praktisches“ bis zum 30. Juni ein Projekt einstellt, nimmt an der Verlosung von Hornbach-Gutscheinen im Wert von je 100 Euro teil.