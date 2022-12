Nach zwei harten Jahren für die Kultur mit monatelangen Schließungen wegen der Corona-Pandemie konnten dieses Jahr Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen und Lesungen in weitgehend normalem Rahmen stattfinden. Dafür kämpfen viele Veranstalter mit Besucherschwund, Personalmangel und hohen Energiekosten. Auch der Ukraine-Krieg beschäftigte die regionale Kulturszene.

Wenn sie wissen, was sie erwartet, dann kaufen Menschen Eintrittskarten. Das scheint die Formel zu sein, mit der man im Moment die Stimmung auf den Punkt bringen kann. Wenn es schwierig werden könnte, unbequem oder traurig: Dann bleibt man tendenziell lieber zu Hause. Denn Sorgen hat man den ganzen Tag über schon genug – wegen der Inflation, der Gaspreise, des Kriegs. Ins Theater oder Kabarett, ins Konzert oder Kino gehen viele Menschen dann vorwiegend, um sich ablenken und unterhalten zu lassen. Wer kann es ihnen verdenken?

Beim Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel im Spätsommer war er mit gleich drei Beiträgen vertreten: Publikumsliebling Joachim Król. Archivfoto: tto

Die beiden größten Mannheimer Konzerte in diesem Jahr spielten Bands, die es seit 40 Jahren gibt: Die Toten Hosen und Die Ärzte traten vor jeweils rund 28.000 Menschen auf dem Mannheimer Maimarktgelände auf. Das größte Ereignis in Ludwigshafen war das Festival des deutschen Films, das in zweieinhalb Wochen mehr als 88.000 Menschen auf die Parkinsel lockte und Stars wie Iris Berben und Ulrich Tukur begrüßte. Auch das Straßentheaterfestival konnte wieder stattfinden. Im Theater im Pfalzbau sind gerade die Festspiele mit einem hochkarätigen Tanz- und Schauspielprogramm zu Ende gegangen.