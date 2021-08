Für das Konzert mit den Söhnen Mannheims beim Seebühnenzauber am Samstag, 7. August, um 20 Uhr im Mannheimer Luisenpark gibt es ein Zusatzkontingent an Karten. Sie können über Eventim unter https://bit.ly/2Vm7og1 per print-at-home erworben werden.. Weitere Karten könnten am Samstag ab 9 Uhr freigeschaltet werden, sobald klar und entschieden ist, dass das Open Air-Konzert auf der Seebühne stattfinden kann, wie der Veranstalter mitteilt. Gemäß der Landesverordnung gilt sowohl Indoor als auch Outdoor die 3-G-Regel und durchgängige Maskenpflicht.