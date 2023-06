Nach dem Brand am 18. Juni in einer Mannheimer Beachbar laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Auf einem Video ist eine Person mit Benzin-Kanister zu sehen. Die Betreiber des Ladens lassen sich derweil nicht unterkriegen und haben vor wenigen Tagen wiedereröffnet. Was in der Feuernacht passiert ist, lesen Sie hier.