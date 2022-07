Parallel zur Mega-Baustelle am Mannheimer Hauptbahnhof kommt es bis voraussichtlich Mitte September auch auf der Kurpfalzbrücke zu Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer. Zum einen erneuert die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) bis 12. September einen weiteren Gleisabschnitt auf der Brücke über den Neckar. Im Herbst 2021 wurde bereits zwischen der Haltestelle Alte Feuerwache und dem Übergang zur Kurpfalzbrücke an den Gleisen gearbeitet. Im Kurpfalzkreisel sollen nun zusätzlich zwei Weichen und eine Gleiskreuzung ausgetauscht werden. Die Strecke zwischen den Haltestellen Abendakademie und Alte Feuerwache muss nach RNV-Angaben für die Dauer der Arbeiten für Straßenbahnen gesperrt werden. Dies habe Auswirkungen auf die Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4/4A und 15 sowie auf den Auto-, Rad- und Fußverkehr.

Das kommt auf Autofahrer zu

Die Stadt nutzt diesen Zeitraum, um ihrerseits Arbeiten am Brückenprofil in Angriff zu nehmen. Bis 2. September sollen die Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Kurpfalzbrücke auf der Innenstadtseite abgeschlossen sein, heißt es aus dem Rathaus. Um die Beeinträchtigungen für den Auto-, Fuß- und Radverkehr möglichst gering zu halten, würden die Bauarbeiten hier grundsätzlich von Montag bis Freitag nur nachts ausgeführt. Für Autofahrer bedeutet das laut Stadt folgendes: Bis 2. September wird die Kurpfalzbrücke jede Nacht zwischen 21 und 6 Uhr morgens in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine Querung des Neckars ist für Autofahrer dann nur noch über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke möglich. Umleitungen seien ausgeschildert. Wenn möglich, soll während dieser sechswöchigen Sperrung die Brücke nachtweise in eine Richtung freigegeben werden.

Zwei Wochenenden komplett dicht

Der Fuß- und Radverkehr wird während der nächtlichen sowie der Wochenendsperrungen über eine Brückenseite geleitet, so dass immer mindestens ein Geh- und Radweg zur Verfügung steht. Zusätzlich müsse die Brücke für den Kfz-Verkehr an zwei Wochenenden auch tagsüber gesperrt werden: Freitag, 29. Juli, ab 21 Uhr bis Montag, 1. August, 6 Uhr, und Freitag, 5. August, ab 21 Uhr bis Montag, 8. August, 6 Uhr.