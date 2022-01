Der TWL-Lichterzauber in der Ludwigshafener Innenstadt ist noch bis einschließlich Samstag, 29. Januar, zu sehen. Auch in seiner aktuellen Saison erfreue sich die beleuchtete City wieder ungebrochen großer Beliebtheit, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer des Marketing-Vereins Ludwigshafen. Das Lichtermeer ist in den Straßen und auf den Plätzen der Innenstadt sowie am angrenzenden Rheinufer zu erleben. Der Schriftzug „I Love LU“ und die große Kugel am Rheinufer würden besonders gerne für Selfies, Fotos und Videos genutzt. So wurden laut Keimes um die 450 Lichterzauber-Impressionen alleine auf Instagram gesichtet. Auch auf Facebook ist der TWL-Lichterzauber anzutreffen, oftmals mit dem Hashtag #twllichterzauber verknüpft.