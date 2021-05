Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Eine freche Frage, aber mit einem Hintergedanken. Die Tasse kann ein Bild für unser Leben sein. Tassen können groß oder klein sein, bunt, einfarbig, schlicht oder mit Goldrand, Teil eines Gedecks oder ein Einzelstück – so wie wir Menschen auch. Aber trotz aller Unterschiede haben alle Tassen gemeinsam die Aufgabe, sich füllen zu lassen. Und da gibt es noch eine Verbindung zu uns Menschen. Wenn die Tasse voll ist, kann ich nichts mehr hineingießen: sie läuft über. Wenn wir übervoll sind mit Gedanken, Plänen, Sorgen und Bildern, dann sind wir nicht mehr frei für das Leben. Wir laufen über und haben keinen Raum mehr für das, was der Tag für uns bereit hält.

Deshalb lade ich Sie ein: nehmen Sie einmal eine Tasse aus dem Schrank und betrachten Sie sich an ihr, was Leere und Fülle für Sie bedeutet. Und wenn Sie mögen, füllen Sie die Tasse mit einem guten Tee oder Kaffee, den Sie dann ganz bewusst kosten und genießen können. Es wäre doch schön, wenn es uns gelingen könnte, immer wieder mal leer(er) zu werden, damit in uns Platz entsteht: Freiraum für das Leben, das uns jeden Tag neu begegnet.

Die Autorin

Annette Schulze (52), Klinikseelsorge BG Klinik Ludwigshafen