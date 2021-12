Insgesamt 20 Promis wollen am Sonntag beim „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 für den RTL-Spendenmarathon Geld sammeln um die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ zu unterstützen. Die Regeln sind einfach: Auf die prominenten Athleten wartet ein Parcours mit verschiedenen Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Jedes überwundene Hindernis gibt dabei Geld für die Spendenkasse.

Neben Ex-Skispringer Sven Hannawald, RTL-Moderation Angela Finger-Erben und Sängerin Jasmin „Blümchen“ Wagner traut sich auch der Pfälzer Manuel Flickinger aus Limburgerhof an die Hindernisparcours. Der 33-Jährige war 2019 Teilnehmer der Schwulen-Dating-Show „Prince Charming“.

Training im Schwimmbad

„Sport ist meine Leidenschaft und die Teilnahme war bisher das sportlichste Highlight in meinem Leben“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es sei besonders schön gewesen, mit der eigenen sportlichen Aktivität etwas Gutes tun zu können. „Ich würde jederzeit wieder mitmachen für die Kinder.“

Die Sendung wurde bereits im Juli in Köln abgedreht, seitdem freut sich Flickinger auf die Ausstrahlung. „Ich habe im März angefangen zu trainieren, war sogar auf speziellen Ninja-Warrior-Parcouren unterwegs“, erzählt er. Doch nicht nur der bevorstehende Parcours habe dem 33-Jährigen in seiner Trainingsphase beschäftigt: „Ich war auch regelmäßig im Aquabella in Mutterstadt, um meine Phobie vor dem Tauchen in den Griff zu bekommen.“ Schließlich befinde sich der Ninja-Warrior-Parcours über einem circa 1,40 Meter tiefen Wasserbecken. „Ich wusste, wenn ich ein Hindernis nicht schaffe, lande ich im Wasser. Das wollte ich dann möglichst elegant tun“, erklärt Flickinger und lacht.

Mit seiner Leistung war der Pfälzer, der auch für seine Kunstfigur Lafayette Diamond bekannt ist, durchaus zufrieden. Wie weit er im Parcours gekommen ist und wie viel Geld am Ende für die Stiftung „Wir helfen Kindern“ eingenommen werden konnte, durfte er jedoch noch nicht verraten. „Das erfahren die Zuschauer dann am Sonntag.“

Info



Ninja Warrior Germany Promi Spezial, am Sonntag, 12. Dezember um 20.15 Uhr auf RTL.