Am nächsten Wochenende lädt der Verein Geschichte Alt-Neckarau zum Nikolausmarkt mit besonderen Angeboten in den Mannheimer Stadtteil ein. Schauplatz des Nikolausmarkts sind am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, jeweils von 12 bis 17 Uhr, der im Rathaus-Hof und die Remise. Angeboten werden ein Adventsmarkt, dazu für das leibliche Wohl Kartoffelpuffer, Bratwurst, Steak und Pommes sowie neben den üblichen Getränken auch Glühwein und dazu Waffeln. Zum Verkauf stehen Weihnachtsgebäck und kleine Linzertorten, „von unseren Helferinnen selbst gebackene Kuchen nebst Kaffee, der in nostalgischen Sammeltassen gereicht wird“, wie Norbert Staab als stellvertretender Vereinsvorsitzender berichtet. Sonntag wird um 14 Uhr die traditionelle Puppenausstellung eröffnet. Gezeigt werden Teile der umfassenden Sammlung von Schildkröt-Puppen aus der Produktion der Rheinischen Gummiwaren- und Zelluloidfabrik in Neckarau. An den folgenden Sonntagen seien Puppenausstellung und Museumscafé geöffnet, so Staab. Und: „Am Sonntag, 4. Dezember, wird die ,Puppenärztin’ anwesend sein“, informiert er.