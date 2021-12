Die Ludwigshafen-App hat eine neue Funktion: „Im Advent werden über unsere App LUdigital Gewinnspiele ausgespielt“, teilt Lukom-Chef Christoph Keimes mit. Bis Sonntag sollen zum Beispiel 25 Ludwigshafen-Boxen in der Nikolaus-Edition verlost werden. Laut Lukom haben sie einen Wert von 33 Euro und sind unter anderem mit alkoholfreiem Kinderpunsch bestückt. Teilnahme am Gewinnspiel bis Sonntag, 5. Dezember, 24 Uhr – die Gewinne können in der Tourist-Information am Berliner Platz abgeholt werden.