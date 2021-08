Mit der unerwarteten 2:5-Niederlage in Weisenheim am Sand hat die FG 08 Mutterstadt den Sprung in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, verpasst. Am Sonntag, 16.30 Uhr, erwartet die FG das Spitzenteam VfR Frankenthal.

Vielleicht steht dann auch der junge Niklas Semmler wieder in der Startformation, der in Weisenheim eine Verschnaufpause bekam und erst nach einer Stunde eingewechselt wurde. Es war das erste Mal, dass das Eigengewächs den Anpfiff nicht auf dem Platz erlebte. Der 18 Jahre alte Semmler hat sich in Rekordzeit ins Team gespielt. „Niklas ist diszipliniert, fit, hat eine hohe Laufbereitschaft und setzt taktische Dinge für sein Alter prima um“, sagt Spielertrainer Kevin Selzer. Er bildet in der Regel mit Semmler die doppelte Absicherung im defensiven Mittelfeld, wobei der Nachwuchsspieler den defensiveren Part übernimmt.

Wer von einer A-Junioren-Landesligaelf problemlos den Sprung in ein Bezirksligateam schafft, der muss schon über viel Qualität verfügen. „Ich habe es als Privileg empfunden, als A-Jugendlicher bei der ersten Garnitur trainieren zu können. Das hat mir geholfen und mich weitergebracht. Hinzu kam eine gute Saisonvorbereitung“, erklärt Semmler. Der gebürtige Speyerer ist in Mutterstadt aufgewachsen und hat immer für die FG gespielt. „Bei den Bambini war ich Verteidiger, und als das Spielfeld größer wurde, bin ich ins Mittelfeld vorgerückt“, erinnert sich Semmler. In der Jugend war er Kapitän, was er als Wertschätzung empfunden hat.

Der Jüngste im Team übernimmt Führungsrolle

Obwohl Semmler der Jüngste im Team ist, ist von Zurückhaltung oder Schüchternheit nicht zu spüren. Als im Pokalspiel beim ESV Ludwigshafen in der Pause vor der Verlängerung das Team zusammenstand, meldete sich auch Semmler selbstbewusst zu Wort. „Niklas ist ein pflegeleichter und bodenständiger Typ, der eine Bereicherung für die Mannschaft darstellt. Wenn er mehr Erfahrung hat, wird er ein Spiel noch besser lesen können und mehr Akzente im Aufbau setzen“, ist Selzer sicher. Spielleiter Franco De Simone lobt die gute Einstellung Semmlers: „Kürzlich ist er gegen Ende einer Partie im Vollsprint in die Defensive zurückgekommen. Das war beeindruckend.“ Dass der junge Mann die E-Junioren des Klubs trainiert, kommt ebenfalls gut an. Und wenn Semmler, der das Schifferstadter Paul-von-Denis-Gymnasium besucht, in der Schule so zielstrebig ist wie auf dem Sportplatz, dürfte seinem Berufsziel („irgendetwas mit Sport“) nichts im Wege stehen.