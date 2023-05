Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nik Bärtsch ist Stammgast bei Enjoy Jazz und Artist in Residence. Dieses Mal hat der Pianist etwas Besonderes in die Mannheimer Alte Feuerwache mitgebracht: Les Percussions de Strasbourg und das neue Programm „Shaker Kami“.

Es wird dunkel in der Feuerwache, aber noch ist niemand auf der Bühne. Ein sehr helles leises Klingeln liegt in der Luft. Das Geräusch ist so hoch, dass es ein bisschen unangenehm im Ohr wirkt.