Ohne sein Tischtennis-Ass Panagiotis Gionis, der vorwiegend bei Heimspielen zum Einsatz kommt, hat der TTC Oggersheim bei den TTSF Hohberg knapp mit 4:6 verloren.

In der Regionalliga Südwest sind die Wege zu den Auswärtsspielen mitunter recht weit. Kestutis Zeymis, der seit Saisonbeginn für den TTC Oggersheim zum Schläger greift, hatte diesmal jedoch eine besonders kurze Anreise in die Halle der TTSF Hohberg. Immerhin wohnt der Litauer mit dem Spitznamen „Kesha“ nur wenige Kilometer vom Austragungsort entfernt. Gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen, mit denen er sechs Jahre zusammen spielte und weiterhin regelmäßig gemeinsam trainiert, zeigte der 36-Jährige eine starke Leistung.

Schon das Eingangsdoppel gewann Zeymis an der Seite von Franceso Maragioglio in vier Sätzen. Auch „vorne ließ Kesha wie gewohnt nichts anbrennen. Das erste Spiel gegen Andreas Bußhardt bekam er geschenkt. Und auch gegen Tom Schaufler ließ er nichts anbrennen“, berichtet TTC-Kapitän Sascha Gemar. Kevin Rief hingegen „hatte einen Tag zum Vergessen“, erzählt der Oggersheimer Mannschaftsführer: „Im ersten Spiel hatte er große Probleme mit den Aufschlägen von Lars Maier, verschenkte zu viele Punkte und konnte sein gewohntes Spiel nicht annähernd umsetzen. Auch im zweiten Spiel gegen Cosmo Schmitt konnte er sich nicht an die Spielbedingungen und den Ball gewöhnen.“ Das anvisierte Ziel von 5:5 verlor der TTC endgültig aus den Augen, als sich Gemar in seinem zweiten Einzel früh verletzte und nur noch „im Stand“ weiterspielen konnte. So kam er nicht über ein 7:11, 8:11 und 8:11 hinaus.

Warten auf Erfolg

Eine Spielklasse tiefer wartet der TTC Oppau weiter auf den ersten Saisonerfolg in der Oberliga: Gegen den TTC Grün-Weiß Kirn unterlag der Aufsteiger 3:7. Nach einem Sieg im Doppel von Sebastian Gailing und Marco Buchert dauerte es bis zu den beiden letzten Einzeln, ehe Heiko Kraushaar sowie Buchert weitere Punkte sammelten. Nach vier Spieltagen findet sich Oppau bereits am Tabellenende wieder. „Es ist wichtig, dass wir jetzt mental stabil bleiben“, fordert Kraushaar. Denn „das Abenteuer Oberliga wird eine immer härtere Kost für uns. Es ist schwierig, durchweg positiv eingestellt zu bleiben.“ Vielleicht kann sich die Mannschaft am Samstag um 18 Uhr gegen den ebenfalls noch sieglosen TV Leiselheim vor heimischem Publikum ein wenig Selbstvertrauen zurückholen.