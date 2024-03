Die Siedlergemeinschaft Niederfeld veranstaltet am Sonntag, 17. März, ihren Sommertagszug mit Winterverbrennung. Höhepunkt des Zuges ist laut Veranstalter ein rund drei Meter großer Schneemann, der nach dem Umzug auf der Pfarrwiese von St. Hildegard verbrannt wird. „Der Umzug richtet sich an Groß und Klein, viele befreundete Vereine nehmen teil“, erklärt Markus Lemberger, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Niederfeld. „Der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer und die Huddelschnuddler aus Ludwigshafen untermalen den Zug musikalisch.“ Die Kindergärten Johanneskäfer und St. Hildegard werden auf der Pfarrwiese ihre Frühlingsspiele und -lieder vortragen und den Winter verabschieden. Danach folgt das Streitgespräch zwischen Sommer und Winter, das mit der Winterverbrennung endet. Bei der Niederfelder Bäckerei Seibold werden die Sommertagsbrezeln gebacken, die Bäckerei hat dafür am Sonntag extra geöffnet. Auf der Pfarrwiese werden Getränke und Speisen angeboten. Der Sommertagszug stellt sich ab 13 Uhr in der Nachtigalstraße auf und führt durch die Nachtigalstraße, Niederfeldstraße, Damaschkestraße, Kallstadter Straße, Damaschkestraße, Niederfeldstraße und Petersstraße zur Pfarrwiese St. Hildegard.