So langsam wird es eng für den Fußball-Verbandsligisten Phönix Schifferstadt. Das Team von Trainer Peter Libowsky belegt derzeit den vorletzten Tabellenplatz der Abstiegsrunde und benötigt dringend Punkte für den Klassenverbleib. Am Samstag (15.30) in Hohenecken werden aber nicht allzu viele Treffer fallen.

Trotz der Winterzugänge Samsidindino Sonko und Talha Demirhan, die beide eigentlich wissen, wo das Tor steht, fehlt dem Team von Libowksy noch immer die Treffsicherheit. „Torgefährliche