Ein 15-Jähriger aus Ludwigshafen wird seit Donnerstag, 22 Uhr, vermisst. Laut seinem Vater wollte der 15-Jährige von Koblenz mit dem Zug nach Ludwigshafen fahren, teilt die Polizei mit. Der Teenager, der Autist ist, wurde um 16.15 Uhr am Bahnhof in Koblenz abgesetzt und seitdem nicht mehr gesehen. Bislang kam er nicht zu Hause an und die Polizei konnte ihn nicht finden. Daher bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe. Der 15-Jährige ist 1,91 Meter groß, wiegt 75 Kilogramm, hat dunkelbraune Haare und graue Augen. Er trägt eine schwarze Jeans, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Basecap und schwarze Nike-Schuhe. Ein Foto des Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/kfnG0 zu finden. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder an jede Polizeidienstelle.