Wie fühlt es sich an, wenn man als ein „Hyperintegrierter“ in seinem Land nicht so einfach Deutscher werden kann? Und warum sollte man bei einem Besuch in Kiew möglichst nicht auf Kanaldeckel treten? Solche Fragen stellt sich Dmitrij Kapitelman in seinem aktuellen Roman „Eine Formalie in Kiew“. Gelesen hat er daraus in der Reihe „europa_morgen_land“ im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus.

„Weil es die Ukraine ist!“ Das Mantra seiner Mutter in den Ohren, versucht Protagonist Dima das Land seiner Eltern zu verstehen. Von Anfang an fühlt sich das wie ein Trip mit sarkastisch tanzenden Fragezeichen an. Dima ist schon latent genervt, als er in den Flieger nach Kiew steigt. Nach 25 Jahren möchte er sich in Deutschland einbürgern lassen, wofür er in die ukrainische Hauptstadt reisen muss, um eine Geburtsurkunde und eine Apostille zu besorgen. Das ist leicht gesagt, doch in Wahrheit alles andere als nur eine „Formalie in Kiew“, die der Autor auf den folgenden 176 Seiten zu erledigen versucht.

Große Distanz

Die Lesung fühlte sich wie ein Roadtrip durch die Seele des Protagonisten an, der nicht nur eine geografische Distanz überwinden muss, sondern eben auch solche, die in ihm als Sohn seiner nach Deutschland emigrierten Eltern angelegt sind. Dabei ist es kein Zufall, dass der Name Dima sowohl mit dem des Ich-Erzählers als auch dem des Autors übereinstimmt, da Kapitelman seine eigene Biografie immer wieder in den Roman hat einfließen lassen.

Das macht seine Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte zu einer auf tragisch-komische Art berührenden Reise. Der Treibstoff dafür ist das Kopfkino, das unweigerlich beim Leser entsteht, der mit der Romanfigur erst durch Leipzig und später durch Kiew spaziert. Die ukrainische Hauptstadt ist der Ort, an dem Dima geboren wurde und lebte, ehe er im Alter von acht Jahren mit seiner Familie als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam. Ursprünglich nahm Dmitrij alias Dima den moldawischen Namen seiner Mutter Vera an, ehe er sich als Erwachsener für den jüdischen Nachnamen Kapitelman seines Vaters entschieden hat, den er nicht mehr habe verstecken wollen.

Die Frage nach der Herkunft

In Deutschland machte er Abitur, studierte Politik und Soziologie und besuchte die Münchner Journalistenschule. Heute lebt er als freier Journalist und Schriftsteller in Berlin. Sein Debütroman „Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“ wurde mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis ausgezeichnet. Die Beziehung zu seinen Eltern zieht sich wie ein Faden durch sein literarisches Schaffen und wirft unweigerlich auch die Frage nach der Herkunft auf. Die will der Autor gar nicht einmal räumlich verortet sehen, sondern eher als ein Konglomerat aus Vererbung, Geschichte und Kultur. „Ich bin nicht so im Heimat-Business“, stellte Kapitelman mit einem Grinsen fest.

Zumindest in seinem Roman „Eine Formalie in Kiew“ bekommen solche Begriffe auch den Hauch von einer bürokratischen Krake. Als der Protagonist nach 25 Jahren endlich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte, muss er im Ausländeramt zu Leipzig erst einmal beweisen, dass er überhaupt geboren wurde. Das ist kein Witz, sondern eine ernste Angelegenheit. Aus diesem Grund sieht er sich also dazu gezwungen, in einen Flieger nach Kiew zu steigen, weil er eine beglaubigte Geburtsurkunde herbeischaffen muss.

Zutiefst menschlich

Also landet Dima als erwachsener Mann in der quirligen Hauptstadt der Ukraine. Dabei geht es immer auch zutiefst menschlich zu. Und immer wieder betritt Mama Vera die Bühne, die ihm als Kind gepredigt hatte, in Kiew niemals auf einen Gullydeckel zu treten, weil man nie wissen könne, ob der richtig angeschraubt ist. „Dann fällst du rein und kommst nie wieder raus“ – das Mantra begleitet ihn in Kiew auf Schritt und Tritt.

Eine Wendung bekommt die Erzählung, als sein Vater wegen eines Schlaganfalls ebenfalls nach Kiew muss, um dort in einem Krankenhaus behandelt zu werden, wo er ein bei aller Tragik amüsantes Déjà-vu mit seinem Leben in der untergegangenen Sowjetunion hat. Sohn Dima hangelt sich in der Zwischenzeit auf der Suche nach der Geburtsurkunde und der bestmöglichen medizinischen Behandlung durch die ukrainische Burleske.