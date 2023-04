Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mediterran ist nicht gleich mediterran. Ob Syrien oder Italien, macht auch kulinarisch einen Unterschied, obgleich beide ans Mittelmeer grenzen. Sinnesphysiologe Steffen Michler weiß, welche Weine zur östlichen Levante-Küche passen.

Die kräuteraromatische und gewürzintensive Levante-Küche ist schwer im Kommen, also Gerichte aus dem östlichen Mittelmeerraum, aus Syrien, Libanon, Jordanien, Israel und Palästina. Was fällt Ihnen in Sachen Wein dazu ein?

