Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bochumer Kabarettist Jochen Malmsheimer ist berüchtigt für seine fulminanten Wutausbrüche auf der Bühne. Zu Unrecht, findet der 61-Jährige. Im Gespräch mit Nicole Sperk ist er allerdings doch einmal richtig böse geworden. Wegen eines verhassten Kleidungsstücks.

Herr Malmsheimer, gestern haben Sie in Bonn gespielt, heute spielen Sie in Wendelstein, am Samstag bei uns in der Pfalz. Sie sind immer so viel unterwegs, oder?

Ja,